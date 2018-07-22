غضب ملكة بريطانيا لتردد شائعات حول وفاة زوجها الأمير فيليب

أعربت الملكة اليزابيث عن غضبها بعد الأخبار الكاذبة التي تم تداولها بشأن وفاة زوجها الأمير فيليب.
واكتشفت الملكة أن الشائعات الكاذبة عن وفاة زوجها الأمير فيليب كانت تنتشر على صفحات الإنترنت عندما بدأ موظفوها يسألون عن حاله، مما أدى إلى غضبها.
وقررت الملكلة اليزابيث عقد اجتماع طارئ لمناقشة ما يمكنهم فعله لمكافحة الأخبار المزورة، والتي توضع على صفحات التواصل الاجتماعي، بحسب “مترو البريطانية”.
وأضافت الملكة: “ليس من اللطيف سماع الأشخاص حول العالم يعلقون على صحة أو موت الأمير فيليب بالأخبار الكاذبة”.
وكانت الأخبار الكاذبة محلًا للشك بسبب أن الأمير فيليب يبعد عن القصر لقضاء عطلة بالمورال بينما الملكة في ساندرينجهام.
بوابة فيتو