ناسا والإمارات تتعاونان لإطلاق رحلات فضاء

وقعت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء الإماراتية في رحلات الفضاء البشرية إلى القمر، وغرد مدير وكالة ناسا جيم بريدنشتاين عن خطاب النوايا المشترك والذي وقعه الدكتور محمد الأحبابي، المدير العام لوكالة الفضاء الإماراتية.
وتعمل الإمارات على تدريب 9 رواد فضاء، سيتم اختيار 4 من بينهم، ومن المقرر إطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل 2019، وقد عقدت وكالة الفضاء الإماراتية صفقة مع روسكوزموس، وكالة الفضاء الروسية.
وقعت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والإمارات العربية المتحدة اتفاقية أبحاث في مجال الفضاء الخارجي والملاحة الجوية في يونيو 2016، إلا أن هذه الرسالة المشتركة الجديدة تؤكد على الرحلات الفضائية البشرية إلى جانب الأهداف الأخرى لاستكشاف الفضاء.
بوابة فيتو