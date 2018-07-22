اعراض خلل الهرمونات عند المرأة منها زيادة الوزن

يعانى البعض من اضطرابات هرمونية، نتيجة كثرة أو قلة عدد الهرمونات، والتى تسبب بعض الآثار الجانبية، فى الجسم، لذلك نتعرف خلال السطور القادمة، على أهم المعلومات عن خلل الهرمونات فى الجسم، وفقاً لما ذكره موقع “medicalnewstoday”.
الهرمونات تعمل على تنظيم معظم العمليات الجسم الرئيسية، ولذلك فإن عدم التوازن الهرمونى يمكن أن تؤثر على مجموعة واسعة من وظائف الجسم.
فالهرمونات تساعد على تنظيم:
– عملية الأيض والشهية.
– معدل ضربات القلب.
– دورات النوم.
– دورات التكاثر والوظيفة الجنسية.
– النمو العام للجسم.
– الحالة المزاجية.
– درجة حرارة الجسم.
ويمكن أن يتأثر الرجال والنساء على حد سواء بعدم التوازن فى الإنسولين، والستيرويدات، وهرمونات النمو، والأدرينالين.
وقد تعانى النساء أيضا من اختلال التوازن في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون، ولكن يعتبر الرجال أكثر عرضة لاختلال التوازن فى مستويات التستوستيرون.
أعراض اضطرابات الهرمونات فى الجسم:
تعتمد أعراض الاختلال الهرمونى على الغدد والهرمونات المتأثر بهذا الخلل، وتشمل الأعراض الآتى:
– زيادة الوزن غير المبررة أو فقدان الوزن.
– التعرق غير المبرر أو المفرط.
– صعوبة النوم.
– جفاف الجلد أو طفح جلدى.
– تغيرات فى ضغط الدم.
– تغييرات فى معدل ضربات القلب.
– هشاشة العظام.
– تغيرات فى تركيز السكر فى الدم.
– التهيج والقلق.
– زيادة العطش.
– الاكتئاب .
– الصداع.
– انتفاخ المعدة.
– تغييرات في الشهية.
– خفض الدافع الجنسى.
– العقم.
– عدم وضوح الرؤية.
– انتفاخ الرقبة.
– ضخامة الصوت عند الإناث.
أسباب خلل الهرمونات عند الإنسان:
يمر كل إنسان فى فترة من فترات طبيعية من عدم التوازن الهرمونى أو تقلبات فى نقاط معينة فى حياته، ولكن يمكن أن تحدث اختلالات هرمونية أيضًا عندما لا تعمل الغدد الصماء بشكل صحيح.
والغدد الصماء هة خلايا متخصصة لإنتاج الهرمونات وإطلاقها فى الدم، وأنواع الغدد الصماء، هى:
– الغدد الكظرية.
– الغدد التناسلية (الخصية والمبايض).
– الغدة النخامية.
– غدة ما تحت المهاد.
– الغدة الدرقية.
ومن المعروف أن العديد من الحالات الطبية تؤثر على بعض أو أكثر من الغدد الصماء، مما يسبب خللا فى الهرمونات التى تسبب آثارا جانبية تظهر على الإنسان:
وتشمل أسباب الاختلالات الهرمونية، ما يلي:
– التوتر المزمن.
– الإصابة بالسكر.
– خمول الغدة الدرقية.
– فرط نشاط الغدة الدرقية.
– سوء التغذية.
– زيادة الوزن.
– أورام الغدة النخامية.
– أورام حميدة على الغدد الصماء.
– تضخم الغدة الكظرية الخلقي .
– العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.
– التهاب البنكرياس الوراثى.
– متلازمة تيرنر.
الاختلالات الهرمونية عند المرأة:
وتعانى النساء بشكل طبيعى من عدة فترات من الخلل الهرمونى طوال حياتهن، بما فى ذلك خلال:
– سن البلوغ.
– الحيض.
– الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية.
– سن اليأس، وبعد سن اليأس.
وتشمل الحالات الطبية التي تسبب عدم التوازن الهرمونى غير المنتظم لدى النساء، ما يلى:
– متلازمة المبيض المتعدد التكيسات.
– حبوب منع الحمل.
– انقطاع الطمث المبكر.
– سرطان المبيض.
وتشمل أعراض الاختلالات الهرمونية عند النساء، ما يلى:
– هشاشة العظام.
– جفاف المهبل.
– عسر الهضم.
– الإمساك والإسهال.
– حب الشباب أثناء أو قبل الحيض.
– نزيف الرحم.
– زيادة نمو الشعر على الوجه أو الرقبة أو الصدر أو الظهر.
– العقم.
– زيادة الوزن.
– تساقط الشعر.
علاج خلل الهرمونات عند النساء:
خيارات العلاج للنساء اللواتى يعانين من خلل فى التوازن الهرمونى عديدة، منها:
– السيطرة الهرمونية أو تحديد النسل، حيث يمكن للمرأة تستخدم الأدوية التى تحتوى على أشكال من هرمون الاستروجين والبروجستيرون، حيث تساعد فى تنظيم الدورة الشهرية.
– الإستروجين المهبلى يمكن للمرأة التى تعانى من جفاف المهبل المرتبط بالتغيرات فى مستويات هرمون الاستروجين، أن تستخدم كريمات تحتوى على هرمون الاستروجين للحد من الأعراض.
اليوم السابع