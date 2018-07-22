«هاآرتس»: مصر أنقذت غزة من عملية عسكرية إسرائيلية

أكد تقرير إسرائيلي، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية توصي حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بتخفيف الحصار عن قطاع غزة للحفاظ على وقف إطلاق النار.
وذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، أن جيش الاحتلال يؤكد أن جولة القتال الحالية انتهت، وأن حماس غيرت نهجها بعد أن أدركت أن إسرائيل قد استعدت لعملية واسعة النطاق في قطاع غزة.
وقالت مصادر عسكرية للصحيفة، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لمنع جيش الاحتلال من الدخول في عملية عسكرية كبيرة وأنقذت غزة من تداعياتها، وإن حماس أدركت أن المسيرات والطائرات والبالونات الحارقة ستؤدي إلى فقدانها جميع مكاسبها في غزة.
وكشفت الصحيفة ذاتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوصي الحكومة في جلستها، اليوم الأحد، بفتح معبر كرم أبو سالم بصورة كاملة كما كان قبل التصعيد الأخير وإعادة توسعة منطقة الصيد لتسعة أميال بحرية.
بوابة فيتو