بالصورة .. سامسونج تطرح تليفزيون «الإطار» الجديد مع أسلوب فني مُحسّن

طرحت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الأحد، النسخة الجديدة من تليفزيون “الإطار” الممتاز، الذي يأتي بتصميم أنيق يشبه الإطار لعرض العمل الفني أو الصور، عند عدم استخدامها.
وقالت سامسونج للإلكترونيات إن تليفزيون الإطار ليس مجرد تليفزيون، ولكنه منتج يعيد تعريف دور التليفزيون كونه يعمل أيضًا كمنصة للأعمال الفنية، زاعمة أن المنتج من شأنه أن يساهم في مساعدة المستخدمين للاستمتاع بالفن بصورة أفضل في الحياة اليومية.
وأوضحت أنها أنشأت علاقات مع أرشيف نيويورك تايمز ومتحف فكتوريا والبرت ويلو كورنر لتقديم محتوى أكثر تنوعا للمستخدمين من خلال الإطار.
وتأتي النسخة الأحدث من الإطار متقدمة خطوة أكثر من حيث الأسلوب الفني مع تحديثات تنطوي على الأعمال الفنية المتغيرة المعروضة على دورات محددة مسبقًا أو صور موصي بها اعتمادًا على الموسم أو الموضوع.
ويدعم تليفزيون الإطار أيضا المدى الدينمايكي العالي معيار (HDR) 10 ويقدم للمستخدمين ميزات ملائمة أخرى من خلال نظام التعرف الصوتي بيكس بي.
يذكر أن تكنولوجيا HDR تسمح للشاشات بايراد صورًا واضحة من خلال ضبط السطوع اعتمادًا على درجات اللون، كما أن تكنولوجيا HRD10 هي أحدث معيار مقترح من قبل سامسونج للالكترونيات.
ويجمع نظام الكابلات السحرية بين خطوط التوصيل المختلفة التي تستخدمها أجهزة التليفزيون في جهاز واحد، مما يمنح المستخدمين المزيد من المساحة من حيث التركيب.
وبالإضافة إلى ألوان الجوز والبيج والأبيض الموجودة، تأتي النسخة الجديدة من الإطار أيضًا باللون الأسود. وسيتم طرح النسخة الجديدة من تليفزيون الإطار، التي بيعت في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، في سوق كوريا الجنوبية في منتصف أغسطس.
بوابة فيتو