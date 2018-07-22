محافظ “المركزي” : “اطمئنوا بنوكنا ما زالت بخير”









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نفى محافظ بنك السودان بالإنابة، مساعد محمد أحمد، ما أُشيع عن تعرّض “بنوك” للإفلاس، وطالب مروّجي شائعات انهيار الجهاز المصرفي وإفلاس بنوك بتوخِّي الحذر.

وقال مساعد –بحسب الأحداث نيوز: (اطمئنوا بنوكنا ما زالت بخير)، معلناً استعدادهم لانطلاقة الوثبة الثانية في الدفع الإلكتروني بتنسيق وتعاون تام بين كل الشركاء من البنك المركزي والمصارف عامة ووزارة المالية والهيئة القومية للاتصالات وشركات الاتصال وشركات القطاع الخاص والمركز القومي للمعلومات.

مبيناً أن هناك تطوراً على مدار الساعة في كل نظم الدفع وبناء الثقة مع المتعاملين، وأعلن أنهم سيدعون حينها الأرقام لتتحدث عن أداء الجهاز المصرفي. وأشار مساعد إلى تحمل الجهاز المصرفي تبعات عصيبة نتيجة الحصار والانفصال ولم يتخلَّف عن مهامه.

وأضاف” “لماذا يتمنى البعض انهيار البنوك أو إفلاسها وهم لا يدركون كذب وخطورة ما يروجون له، عبر تطبيق واتساب؟”.

صحيفة السوداني.