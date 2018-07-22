ترامب: ” هل هو تضليل ؟؟”حملتي الانتخابية تعرضت للتجسس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز، إنه يبدو أن حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016، تعرضت للتجسس.
ونشر ترامب تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “هناك وثائق متعلقة بمستشار حملتي الانتخابية السابق، كارتر بيدج، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ضللا المحاكم”.
وقال ترامب في تغريدته: “يبدو أكثر فأكثر أن حملة ترامب الرئاسية تعرضت لتجسس بالمخالفة للقانون، من أجل المصلحة السياسية لهيلاري كلينتون، صاحبة الأساليب الملتوية ولمصلحة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي”.
وأضاف “ينبغي على الجمهوريين أن يكونوا حازمين الآن، هذا احتيال غير مشروع!”
وفي إشارة إلى وثائق كارتر بيدج، قال ترامب “كالمعتاد يحجبون على نحو مثير للسخرية الكثير من المعلومات، لكنها تؤكد بقليل من الشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ضللا المحاكم… احتيال!”.
سبوتنك