شرطة الدفاع المدني: أمطار وفيضانات متوقعة فوق المعدلات

تنبأت شرطة الدفاع المدني أمس، بهطول أمطار وفيضانات فوق المعدلات المسجلة هذا العام، مؤكدة على وضع جميع التحوطات لتجاوز هذا الموسم بسلام.
ووقفت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية الفريق ركن أحمد علي عثمان أبوسن، على الاستعدادات الجارية لفصل الخريف من حفر وتطهير المصارف ومعالجة أماكن الهشاشة في التروس النيلية تفادياً للفيضان.
في سياق متصل هددت اللجنة بإلغاء جميع الفعاليات والحفلات العامة والجماهيرية والخيرية في حال مخالفتها لضوابط الإعلان عن طريق الملصقات مع فرض غرامة مالية على المتعهد، فيما أصدرت اللجنة حزمة من القرارات التنظيمية فيما يلي تصحيح الأوضاع بالشارع العام وضبط الظواهر السالبة في إطار حظر الإعلانات عن طريق الملصقات قطعياً في غير المواقع المصرح بها، فضلاً عن الإعلان عن طريق الكتابة في الحوائط وخلافه.
إلى ذلك شددت اللجنة على حظر مرور عربات الكارو والركشات والتكتك بالشوارع الرئيسة ومنع مزاولة بيع المواشي بالطرقات والساحات وإيقاف البيع الجائل بالتقاطعات وحول إشارات المرور وافتراش المأكولات بالأسواق وضبط جميع المتسولين والمعتوهين وإيداعهم في الدور الإيوائية، بينما وجهت اللجنة بقيام حملات مكثفة لإزالة الأنقاض وهياكل السيارات المعطلة، وأشارت لجنة الأمن بأن الحملات قصد منها إزالة مظاهر الفوضى وإعادة التنظيم بما يتوافق مع موقع الخرطوم عاصمة للبلاد.
صحيفة السوداني.