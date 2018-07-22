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اقتصاد وأعمال

2018/07/22

2018/07/22


“نضار” تنفذ حزمة خدمات في مجال النظافة بقطاع الخرطوم شرق



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بدأت شركة نضار لخدمات النظافة (جياد) إحدى شركات مجموعة الخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع تجميل وطلاء شوارع واستوبات قطاع الخرطوم شرق.
وقال المدير العام لنضار المهندس حلمي فاروق إن المشروع يأتي كمبادرة أخرى ضمن إسهامات الشركة المتعددة بعد النجاح الذي تحقق في مجال النظافة بالقطاع ووجد رضا وقبول الجهات الحكومية والمواطنين على حد سواء.

معلنا عن حزمة خدمات جديدة نوعية مثل غسيل الشوارع وتوزيع سلات النفايات وإقامة محطات الاستعلامات والخدمات والمراقبة والمتابعة للخدمة، وكشف عن إنشاء خط تواصل ساخن، مؤكدا سعي نضار لجعل العاصمة أكثر جمالا وبهاءً، مشيرا لنجاحات جياد باعتبارها فخر الصناعة الوطنية .

صحيفة السوداني.

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