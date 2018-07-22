بدء محاكمة المتهمة بقتل القنصل النيجيري

من المتوقع أن محكمة الخرطوم شرق الجنائية اليوم ، قد تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل القنصل النيجيري داخل استراحة السفارة بالرياض. وبحسب تفاصيل البلاغ المدون ضد مجهول عقب ارتكاب الجريمة التي أبلغت عنها الخادمة العاملة بالمنزل، في أعقاب حضورها صباح يوم الواقعة، وقد ألقت الشرطة القبض على المتهمة برصد هاتف المجني عليه، الذي أخذته المتهمة لمحل صيانة جوالات ببري، وتوصلت من خلال التحريات إلى أن المتهمة قد دخلت لمنزل المجني عليه بالبوابة الرئيسية بعلمه، وباشرت التحقيق حول الواقعة، ومن خلال معاينة الجثة اتضح أن المجني عليه قد تعرض لثلاث طعنات في فراشه الموجود بالطابق العلوي، ودلف للأرضي، وأشارت خيوط الجريمة وحسب التحريات، إلى أن المتهمة قد استخدمت مفتاحاً لعدم وجود آثار للتحطيم، وقد تم تشكيل فريق من أميز رجال الشرطة من ثلاثة أقسام بدائرة الاختصاص، الذين توصلوا للمتهمة من خلال هاتف المجني عليه الذي وجد ببري في محل صيانة، وتم القبض على عدد من المشتبه بهم، إلا أن أصابع الاتهام قد أشارت للمتهمة، والتي أقرت في أقوالها بعلاقتها بالمجني عليه وسرقتها لمبالغ مالية منه ليلة الحادثة، وبعد اكتمال كافة إجراءات البلاغ أحيل للمحكمة لتحديد جلسة للنظر في ملف القضية.
المجهر السياسي.