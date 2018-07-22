“نانسي عجاج”: اعتذر لجمهوري.. وحفلي القادم في (إستاد)

قالت الفنانة “نانسي عجاج” إنها سوف تضطر إلى إقامة حفلها الجماهيري القادم في أحد الإستادات، بعد عدم تمكن عدد كبير من جمهورها الدخول إلى صالة نادي الأسرة بالخرطوم (الخميس) الماضي.
وقدمت “نانسي” عبر صفحتها بالفيسبوك اعتذارها لجمهورها لعدم تمكن الكثيرين منهم الدخول للصالة التي تسع لألفي شخص فقط، مبينة أنها قد تلجأ لخيار إقامة حفلها القادم بأحد الإستادات حتى تتاح الفرصة لكل الجمهور للحضور.
وأحيت “نانسي” حفلاً جماهيرياً ناجحاً (الخميس)، وشهد تدافعاً جماهيرياً كبيراً، ولم تتسع الصالة الضيقة استيعاب العدد الكبير من الجمهور الذي حرص على حضور الحفل النهاري.
المجهر السياسي.