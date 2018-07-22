السودان ومصر يوقعان اتفاقاً لتبادل الحوالات المالية

وقع السودان ومصر، يوم الأحد، على بروتوكول تعاون وشراكة في مجال تبادل الحوالات المالية، وخدمات مركز التجميع اللوجيستي بين بريد السودان والهيئة القومية للبريد المصري، وتتيح الاتفاقية للبريد السوداني إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى جمهورية مصر.
وتمكّن الاتفاقية أيضاً من استخدام مركز التجميع اللوجيستي بمطار القاهرة لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية من وإلى مصر وأمريكا عبر العاصمة القاهرة.
ووقع على الاتفاق عن الجانب السوداني، مدير سودابوست، كامل مصطفى الأمين، فيما وقع عن الجانب المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، عصام الصغير.
وقال مدير بريد السودان، كامل الأمين، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز منظومة التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية والبريدية.
سونا