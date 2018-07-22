د.تهاني تشدد على ضرورة التدريب في مجال المعلوماتية لمنسوبي المؤسسات الحكومية في ولاية الخرطوم للتفاعل مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية

أكدت الدكتورة تهاني عبدالله عطية وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية الدورات المتخصصة في مجال التكنولوجيا لمنسوبي المؤسسات الحكومية على مختلف مستويات الحكم، للتفاعل مع مشروع الحكومة الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.
ووجهت الدكتورة تهاني لدى لقائها بالدكتور جعفر أحمد عبدالله وزير التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم والوفد المرافق له من أكاديمية الخرطوم للتدريب بالتنسيق مع المركز القومي للمعلومات لتصميم دورات متخصصة في مجال المعلوماتية، والاستفادة من مناهج الدورات المعتمدة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،بالإضافة لمنهج منظمة الإسكوا للتدريب والتدريب عليها لكافة المستويات للتعامل مع تطبيقات الحاسوب والحوكمة والإنترنت.
من جانبه أعلن المهندس محمد عبدالرحيم مدير المركز القومي للمعلومات عن العزم لإنشاء أكاديمية إفتراضية للحكومة الإلكترونية. ووصف التدريب في مجال المعلوماتية بأنه عنصر أساسي في تنفيذ الحكومة الإلكترونية، قائلاً أن السودان أكثر الدول على المستوى الإقليمي استفادة من منهج الحكومة الإلكترونية بالشراكة بين المركز القومي للمعلومات والإسكوا –التابع لمنظمة الامم المتحدة- يمكِّن أهل الكوادر المختصة من الإستفادة في هذا المجال، كما استعرض جانب من الشراكات بين الوزارة والجهات المتخصصة ذات الصلة بالتدريب من أجل صقل الكوادر بشكل إحترافي للمهارات في مجال المعلوماتية من شبكات وتطوير برمجيات وإنشاء مواقع إلكترونية للمؤسسات الحكومية بالمركز والولايات. كما دعا المؤسسات لوضع ضوابط لاستخدام الانترنت لتتمكن من تقديم خدمات إلكترونية مستقرة.
هذا وقد استعرض الدكتور جعفر أحمد عبدالله وزير التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم مشروعات التدريب التي تعتزم الولاية القيام بها في مجال المعلوماتية والمشاكل والمعوقات الفنية بالإضافة لمجهودات الولاية في مشروعات الحكومة الإلكترونية.
الخرطوم ٢٢يوليو٢٠١٨