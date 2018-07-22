محكمة سودانية تطلق طفلة عمرها (11) عاماً

طلقت محكمة سودانية يوم الأحد، طفلة تبلغ من العمر ١١ عاماً، تم عقد زواجها من رجل في العقد الرابع في يناير الماضي.
وأمرت محكمة الشجرة للأحوال الشخصية، بالتحقيق مع المأذون الذي أكمل اجراءات العقد، فضلاً على أن يتعهد والدها بحسن رعايتها.
وقال محامي الإدعاء الفاتح حسين، إن المحكمة أمرت الزوج بعدم التعرض لطليقته الطفلة، وأوضح أن موكلته قاصر وتم تزويجها دون إذن المحكمة كما تنص المادة ٤٠ الفقرة (٣) من قانون الاحوال الشخصية وأقر والدها بأن الزواج تم دون إذن المحكمة.
واوضحت الطفلة رداً على سؤال المحكمة إنها لم تكن ترغب في الزواج وانها تعرضت للضرب من قبل الزوج، وأوضحت انها هربت ولجأت لوحدة حماية الاسرة والطفل طلباً للحماية.
ودعا المحامي الفاتح الحسين، الى تعديل وثيقة الزواج بإضافة عمر الزوجين بموجب المستندات الرسمية وتفاصيل وثائقهم الثبوتية، وأضاف “يجب أن يتم ذلك في إطار القانون الحالي”.
الخرطوم: باج نيوز