في تلك الايام ، والبلاد ما تزال حزينة لانفصال جنوب السودان ، ولكنها في ذات الوقت تعلم انه خيار اهل الجنوب وقادتهم ، وانه ليس اغلى من دماء ابناء السودان في الجانبين ، وانه آن الآوان لاتخاذ القرار الصعب بالموافقة على خيار الجنوبيين …وتم ذلك في 9/يوليو /2011.
عند استقلال الدولة ، يصُبُ القادة السياسيون جهدهم الى اثبات جدارتهم بالدولة الجديدة ، واستحقاقهم للاستقلال ، ويبذلون جهدهم لخدمة شعبهم ..
لكن سرعان ما اكتشف قادة الجنوب ان خلافاتهم الداخلية اكبر، بعد انسحاب الشمال من الصورة ، وشعروا هم وآخرون يدعمونهم ، انهم بحاجة للحرب ، لأنها ستشغل الشعب عن استحقاقات الاستقلال ، أقنعهم البعض بأنهم انجزوا المرحلة الاولى من مشروع الحركة الشعبية في السودان الجديد ، بفصل الحنوب ، وعليهم اكمال تحرير باقي البلاد .. وتحرير الشمال .
ولذلك استيقظ اهل السودان وقوات جنوب السودان تهاجم وحدات الجيش السوداني ، وتحتل هجليج …في يوم 10/ابريل /2012…قبل ان تكمل دولة الجنوب الوليدة عامها الاول .
كانت هجليج صدمةً وطنية للنبلاء من اهل السودان ، كانت خذلاناً ممن منحهم السودان استقلالاً محترماً وبطريقة كريمة ، كانت طعنةً في الظهر لكل الآمال الخضراء في علاقة جوار طبيعية ، كانت شرخاً في الكرامة الوطنية …ظل يؤلم السودانيين النساء قبل الرجال ، وظلوا يتابعون معارك هجليج …والجيش السوداني والقوات النظامية والدفاع الشعبي …ابناء السودان ..يسهرون الليل بالنهار ، تسيل دماؤهم ..وعند مغرب كل يوم يصعد من بينهم شهداء …حتى تحررت هجليج ..فتدفق اهل السودان للشوارع ..فرحين ..مكبرين مهللين ، كانت لحظة من الإجماع الوطني لم يشهد لها السودان مثيلاً بعد ذلك ، كانت من اهم لحظات حياتي التي افخر بها حين نزلت مع الاعلاميين والصحفيين ، السودانيون والأجانب في ارض هجليج ، ووصلها في ذات اليوم شباب الهلال الاحمر من جنوب كردفان .
لقد سعد بعودة هجليج كل من تسري في دمائه كرامة وفي عروقه نخوة ، فرح بهجليج كل صاحب عقل .. ادرك ان سقوط هجليج ان نجح يعني اشتعال الحريق في السودان ، وأن تتكرر مأساة القردود المنسية ، في كل قرية او مدينة يصلها الحريق، سعد بعودة هجليج كل من وعى ان الحرب صبر ساعة ، ان صمدت هجليج ، فسينقلب المتمردون السابقون والقادة الحاليون لحرب بعضهم ، لذلك صبر ابناء السودان ، وليس صعباً قياساً الى ما حدث في حرب فرقاء الجنوب الحاليين ان يتصور المرء ما كان سيحدث في السودان .
لقاء الضباط والجنود والمجاهدين ، كان لقاءً صعباً ،الشعب فرحٌ بالنصر ..والخرطوم والسياسيون ممتنون وسعيدون ، بينما هولاء هنا في الخنادق ..وجوههم حزينة ومرهقة ، فرغوا من دفن زملائهم ، ويضمِّدون في جراحهم ، ويجمعون متعلقات من مضوا ، وفي ذهنهم أُمهات وأباء مكلومون ، وزوجات ثكالى واطفالٍ يتامى …كيف يكون اللقاء بهم ، وصلناهم وبعضهم في الدفاعات والبعض عاكفٌ على صيانة سلاحه …
ووصلت في ذلك اليوم فرق المهندسين السودانيين من قطاع النفط ، ليبدوؤا ملحمة السيطرة على الحريق في آبار النفط…كان ابناء السودان هناك ، متحدون ، عازمون ، على حماية الارض والعرض ..والانتصار على النيران المشتعلة وقد انجزوا ما وعدوا…يا هولاء الذين تدافعوا نحو هجليج فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، الى الذين خاضوا المعركة الثانية لإطفاء النيران واعادة تشغيل الحقول ، لكم جميعاً سلام ..ولجميع من كان هناك ذاك اليوم من صحفيين ومراسلين ، لكم السلام ، ولموطني المُنى الباسقات بالسلام والنماء…
وكم انا فخورة بالصور التي وثقّت تلك اللحظات.
بقلم
سناء حمد