في قصة مُدهشة: حرامي يعزم ضحيته على “شيه وكِبده وسمك”

تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي موقف طريف لحرامي مع أحد ضحاياه تفاصيله بحسب مانقل محرر (كوش نيوز) كما رواها صاحبها كالآتي :
في إحدى الأيام إستقليت مواصلات الشهداء وبعد أن تحركت الحافلة شعرت بحركة غير عادية في جيبي ، نظرت بحذر فإذا بي أشاهد “لص” يقوم بشد جيبي ويهم بقَصِه بشفرة يمسك بها في يده للإستيلاء على هاتفي المحمول أشرت إليه قائلاً : جيب أضانك جاي ” فعلاً مال علي وهمست له ” ماتبوظ لي جلابيتي النطلع الشريحة واديك ليهو ” وفعلا طلعت هاتفي المحمول وهو ربيكا قديم ليس له غطاء مربوط بلستكة مطاطية، ضحك اللص ضحكاً حتى غطي وجهه بكفيه وقد سالت دموعه من الضحك،
عندما نزلت محطتي الأخيرة بالشهداء نزل خلفي يتبعني قائلاً لي : ” ياعمو عليك امان الله ماحا اهبشك لكن انت كيفتني وعمري ما حصل معي موقف كهذا ، وأقسم بالله الا تمشي تفطر معاي انا عازمك “، ترددت في باديء الأمر ثم عقدت عزمي فذهبنا سوياً قلت له إذن فالنذهب لمحل فول حتى لا أكلف عليه، أجابني ” فول شنو ياعمك تعال جاي ” دخلنا مطعم راقي ثم طلب واحد شية وواحد كبده وسمك ، خشيت أن يهرب ويتركني أواجه مصيري مع الكاشير، إلا أنه قد نهض ودفع الحساب كاملاً وأحضر معه زجاجتين مياه غازية.
خرجنا وهو يحكي لي عن الظروف التي جعلته يمارس السرقة حتي أدمنها وأدهشني بذهابه لمحل هواتف بعدها واشتري لي غطاء وبطارية وشاحن لهاتفي المتهالك، ثم ودعني بحرارة تاركني في دهشةٍ من مروءته وصنيعه.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)