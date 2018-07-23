“سوداني” يشنق نفسه داخل منزله بالقاهرة

أقدم شاب سوداني على الانتحار شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية عقب تعرضه لحادث منذ عامين ونصف، فقد خلاله قدرته على البصر، فقرر التخلص من حياته داخل منزله بمنطقة المعادي.
وتلقى الرائد إسلام سعيد، معاون مباحث المعادي، بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل مسكن مواطن بالعقار رقم 21 دائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة الشاب “قاشونقا جمال”، 33 سنة سوداني الجنسية عاطل، على السرير الخاص به، ومشنوقًا بواسطة حبل حول رقبته، ويرتدي كامل ملابسه.
وباستدعاء أقارب المجني عليه أقروا بأنه يقيم بمفرده ودخل في أزمة نفسية بسبب تعرضه لحادث منذ عامين ونصف، فقد خلاله قدرته على البصر، وقرر التخلص من حياته، لعدم مقدرته على توفير أموال لمعالجة آثار الحادث.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كتب: محمود عياد
البوابة نيوز