أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الأثنين 23 يوليو 2018م
صحيفة الصدى :
الزعيم الفنان يعود من دار جعل كسبان بصاروخ النعسان
منجد النيل يتفوق على نفسه وينال نجومية المباراة ويحصل على إشادة خاصة من التونسي
ريكاردو يقر بتفوق الأحمر بفضل الجماعية..واجتماع مطول بين ودالشيخ والوالي لمراجعة الديون
صحيفة الجوهرة الرياضية :
ينشد التعافي من الصدمة الافريقيه ويخطط للمصالحة الجماهيريه )حامل اللقب( يصارع )العرب(
ندياى ” يجرى تغيرات واسعه على التوليفه الاساسيه ..اوليموينغو يسعى لتاكيد قيمته التهديفيه ..والجوهره تكشف قائمة الهلال لرحلة الادغال
قاقرين ينفى الاقاله ..يكشف مغادرته لامريكا بعلم الرئيس ..ويوضح: هارون تصدى لمهام القطاع الرياضى مؤقتا
المريخ يصطاد النمور فى شندى ..ودالشيخ يوضح موقف الاحمر من قضيه غارزيتو .
اكرم الهادى ينقذ كوبر ..والجزائرى قشى يوقع للاهلى طرابلس
قال غادرت لامريكا بعلم الكاردينال “قاقرين” لم تتم اقالتى من القطاع الرياضى
تعثر انتقال المترجي الى نهضة بركان
الهلال” يعود للسباق المحلى بمواجهة السوكرتا
الزلفاني: حققنا فوز غالى على متصدر الترتيب
ندياى” يصطحب كل الاسماء المؤهله للمشاركه ٢١ لاعبا يرافقون الهلال الى موزمبيق
اجتماع طارئ للجنة المسابقات بالثانيه ظهرا
اوليموينجو يمنح الهلال قوة هجوميه ضاربه
استقبالات كبيره لبعثة هلال الابيض فى مروى
فى ختام مباريات الاسبوع الرابع من دورى ال عشرة بالممتاز الامل عطبره يستضيف هلال كادقلى
ودهاشم يفرض التعادل على الشرطه القضارف .الشرطه تتعثر بالتعادل امام ودهاشم والصادق النور يقود الرهيب الى عبور البحير
الامل عطبره يفقد جهود شبشه
صحيفة الزعيم :
المريخ الجسور يصطاد النمور ويسعد الجمهور
الزلفاني: روح اللاعبين اسعتدتني..اللياقة جيدة الانتصار سيدعمنا والتحكيم ظلمنا وحرمنا من ركلة جزاء
منجد يتألق..( الزعيم) تكشف أسباب إختيار الجيش( زغرتا) للذهاب والعوائق في طريق الجالية السودانية بلبنان.
عناوين صحف الهلال :
الهلال يستضيف حي العرب في دوري النخبة مساء الْيَوْم
الهلال يختتم تحضيراته امس للسوكرتا ويعسكر بالجوهرة الزرقاء
حي العرب ينفي اتهامه باستلام أموال من الهلال بسبب تحويل مباراة الفريقين لأمدرمان
الهلال يستعين بشداد لحل أزمته مع التلفزيوني السوداني
المريخ يهزم أهلي شندي بهدف النعسان
ود هاشم يفاجئ الشرطة بريمونتادا تعادلية بالقضارف
مريخ كوستي يواصل الانتفاضة ويفوز على مريخ نيالا بهدفين
التعادل الايجابي يسيطر على مباراة أهلي عطبرة وحي الوادي نيالا
الأهلي الخرطوم يتعادل مع كوبر البحراوي بهدف لكل
إجتماع طارئ للجنة المسابقات بالثانية ظهر الْيَوْم
منتخب الناشئين يفوز على الشباب بالثلاثة
لعنة القمة تطارد المهندس ومورينهو في دوري العشرة
انعقاد الجمعية العمومية للخرطوم الوطني الْيَوْم والمفوضية تنشر الكشف النهائي امس
أبوعبيدة سليمان يقترب من العودة لأهلي شندي
مدرب المريخ يصف الفوز على الأهلي شندي بالغالي لحاجة فريقه للنقاط
الزلفاني: المباراة كانت تكتيكية واتسمت بروح الأداء والقتال وهو ما قاد المريخ للفوز
ياسر دبي يدعم المنتخبات الوطنية بأزياء ومعدات رياضية
تعطل ابراج استاد سنار مرتين في مباراة دورية
مجلس الذئاب يسلم اللاعبين والجهاز الفني الحوافز
مريخ الثغر يكتسح الجهاد بثلاثية
الوطن يفوز على الهدف بهدف دون مقابل في دوري الاولي بعطبرة
النسر يفوز على الشاطيء بهدفين في دوري الثانية بعطبرة
رئيس السكر حلفا يقتحم الملعب ويحتج على الحكم
التقدم يواصل صحوته ويحقق الانتصار علي الدينمو ببورتسودان
ام روابة تتسلم ماكينة قص جديدة
اصطدام اثنين من لاعبي النيل دنقلا يتسبب في اصابة خطيرة
الفيفا يقرر تأهيل المدربة سلمى
أبرز عناوين الأخبار الرياضية العالمية :
بروسيا دورتموند يهزم ليفربول بثلاثية في كأس الأبطال
الفيفا يعلن الْيَوْم قائمة المرشحين لجائزة الأفضل
رسميًا.. المغرب يستضيف السوبر الإسباني
ميلان يبدأ أول خطوة لضم الأرجنتيني هيجواين مهاجم يوفنتوس
العنصرية تدفع أوزيل لاعتزال اللعب الدولي
صحيفة “ديلي ميل”: تشيلسي مستعد لقبول عرض برشلونة والمقدر بـ65 مليون جنيه إسترليني
تشيلسي يخطط لإعادة المفاوضات مع هازارد لتجديد عقده
ريال مدريد يعلن ان الْيَوْم موعدا لتقديم حارسه الجديد أندري لونين
السويدي لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد ضمن خيارات يوفنتوس
مورينيو يقترب من إنجاز صفقة ماجواير مدافع ليستر سيتي
بيكنباور ينفي الادعاءات التي أثيرت ضده بشأن ملف مونديال 2006
رسميا..رونالدو يغيب عن مواجهة ريال مدريد الودية
كلوب بروج بطلًا للسوبر البلجيكي
سامبدوريا الإيطالي يعلن تعاقده مع كابرال حارس مرمى نابولي
زولا يطالب الجميع بالصبر في تشيلسي على المدرب ساري
سان جيرمان يستغل سلاح رابيو لضم البوسني بيانيتش نجم يوفنتوس
صحيفة “إيفينينج”: مانشستر سيتي يجهز 89 مليون إسترليني، لضم البوسني بيانيتش لاعب يوفنتوس
يوفنتوس يحاول التوقيع مع سيرجي سافيتش لاعب وسط لاتسيو
مدرب ليفربول مندهش من ارتفاع تكلفة الصفقات الجديدة
سان جيرمان يخصص راتبًا ضخمًا لبوفون
حارس المرمى جو هارت يطلب الخروج نهائيًا من مانشستر سيتي
مارسيال نجم مانشستر يونايتد يشعل الصراع بين تشيلسي وبايرن ميونخ
إنتر ميلان على أعتاب ضم فرساليكو لاعب أتلتيكو مدريد
تشيلسي يسعى لتعويض الرحيل المحتمل ل”كورتوا” بضم بيكفورد حارس إيفرتون
مالك نادي نيوكاسل يرضي بينيتيز ب120 مليون يورو
سقوط إنييستا وتوريس في الاختبار الأول باليابان
مونتوليفو يتجه لفسخ عقده مع ميلان
أياكس أمستردام يغير سياسته طمعا في استعادة الأمجاد
نيمار يهنئ الثنائي البرازيلي الجديد (فينيسيوس ورودريجو) في ريال مدريد
مسؤول سابق يصف رئيس الاتحاد الألماني بالأسوأ على الإطلاق
إصابة إيمري مور في مباراة ودية لسيلتا فيجو
بكين جوان يستعيد صدارة الدوري الصيني
كالوشا بواليا غير راض عن المشاركة الإفريقية بالمونديال
مدرب السنغال: يجب زيادة عدد منتخبات أفريقيا بالمونديال
اللجنة المنظمة تتطمئن على ملاعب البطولة العربية للأندية
العويران يرشح الشباب للمنافسة على لقب الدوري السعودي
الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الغساني
مهاجم أوغندي يخضع للكشف الطبي في كاظمة الكويتي
النيلين