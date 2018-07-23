فنانتان مصريتان تواجهان عقوبة الحبس سنة بسبب “رقصة كيكي”

حذر خبير مروري مصري أي شخص ينضم لتحدي “رقصة كيكي” من تعرضه لعقوبة تصل للحبس سنة أو غرامة 3 آلاف جنيه، وعلق اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري على “رقصة كيكي” التي رقصتها الممثلتان دينا الشربيني، وياسمين رئيس في الشارع بجوار سيارتيهما قائلا: “أرجو ألا يمر الأمر بسهولة ولابد من توقيع عقوبة على كل من أدى هذه الرقصة”.
وقال “الشاهد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية ten المصرية: “انتشار هذه الرقصة قد يسبب فوضى عارمة في الشوارع”، مؤكدًا أن “القانون لن يترك كل من يفعل هذا”.
وأضاف أن “رقصة كيكي تخالف القانون وتتسبب في تعطيل حركة المرور، وهو ما يستوجب عقوبة الحبس سنة أو غرامة 3000 جنيه”.
وطالب “الشاهد”، الأجهزة المرورية بسرعة التحرك فورًا لضبط كل من يحاولون قطع الطرق بهذه الرقصة.
بوابة العين الأخبارية