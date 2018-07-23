أزمة مواصلات حادة بالخرطوم والأرصاد تحذر الموطنين

شهدت العاصمة الخرطوم أمس (الأحد) ومنذ الصباح الباكر وحتى الليل ازدحاماً مرورياً خلق بطئاً كبيراً وملحوظاً في حركة السير وأزمة مواصلات حتى آخر الليل، وخلت الموافق من المركبات تماماً وشوهد المئات وقوفاً وجلوساً بالمواقف، كما كانت هناك سيدة تلتحف الأرض بعد ما بدأ عليها رهق انتظار المواصلات لساعات طويلة. وعزيت أسباب الازدحام صباحاً بسبب هطول أمطار متفرقة وبدرجات غزارة متفاوتة بأنحاء العاصمة المثلثة.
وكشف الارصاد الجوي عن انتشار السحب الرعدية الممطرة في أجزاء من ولايات ” كسلا، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الابيض وشمال وغرب كردفان، وولايات دارفور الكبرى عدا شمال دارفور، ومتفرقة في ولاية نهر النيل.
وقال في نشره صحفية أمس : أنه من المتوقع أن تسبب هذه السحب في هطول أمطار خفيفة متفرقة، متوسطة إلى غزيرة ونشاط للرياح.
ودعا المواطنين في تلك المناطق توخي الحيطة والحذر بحسب صحيفة المجهر، وقال وعلى القاطنين بالقرب من مجاري السيول والخيران والمناطق المكشوفة أخذ التدابير اللازمة.
الخرطوم (كوش نيوز)