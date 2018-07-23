3 خطوات لإيقاف تطبيقات الجهات الخارجية من فحص البريد الوارد في «جيميل»

أفادت تقارير عالمية صادرة اليوم، أنه في وقت سابق من هذا العام، تم الإبلاغ عن أن جوجل تحتفظ بأمان جميع الرسائل الإلكترونية على النظام الأساسي الذي تستخدمه على نطاق واسع، إلا أنه قد لا يزال بإمكان صانعي التطبيقات من الجهات الخارجية القوية الوصول إليهم.
كما أفاد التقرير أن جوجل لا تزال تسمح لمئات من صانعي البرامج بالبحث في صناديق البريد الوارد في جيميل والإعلانات المستهدفة استنادًا إلى معلوماتك الشخصية.
وإليكِ طريقة إيقاف تطبيقات الجهات الخارجية من فحص البريد الوارد في جي ميل:
الخطوة الأولى: قم بفتح صفحة فحص الأمان من جوجل https://myaccount.google.com/security-checkup/3
لا تعرض الصفحة فقط الأجهزة الحديثة من حيث قمت بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، ولكن أيضًا تطبيقات الطرف الثالث التي قد تكون قد منحت الإذن للوصول إلى معلومات الحساب ونسيتها.
الخطوة الثانية: مرر إلى أسفل الصفحة وانقر على “الوصول إلى طرف ثالث”.
عند النقر عليه، ستشاهد قائمة منسدلة تشير إلى جميع التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى حسابك في جيميل أو جوجل، سيؤدي النقر على كل تطبيق إلى إظهار الخدمة المحددة التي يمكن للتطبيق الدخول إليها.
الخطوة 3: إذا كنت تريد إزالة وصول ذلك التطبيق إلى حسابك في جوجل، فما عليك سوى النقر على “إزالة الوصول”.
بوابة فيتو