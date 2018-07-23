منتصر وردي يفتح بلاغاً في مواجهة شكر الله عز الدين









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شرع الملحن منتصر وردي بفتح بلاغ في مواجهة الفنان شكرالله عز الدين وقناة سودانية 24 بسبب ترديد الفنان شكر الله عز الدين لاغنية من الحانه وكلمات الشاعر إسحق الحلنقي خلال برنامج (المايسترو) الذي تم تقديمه خلال شهر رمضان عبر قناة 24 دون اخذ الأذن المسبق وموافقته بترديدها حسب قوله، موضحا خلال حديثه : ( كنت اتمنى من الفنان شكرالله عز الدين والقائمين على أمر البرنامج أخذ الأذن مني قبل ترديد الأغنية وحفظ حقي الأدبي بحسب صحيفة السوداني، وللعلم أنا لا أسعى وراء حق مادي، بقدر ما أسعى لحفظ حقي الادبي وهو ما لا يعيه كثيرمن الفنانين ضاربين بالقانون عرض الحائط وهو ليس بالأمر العسير).

الخرطوم (كوش نيوز)