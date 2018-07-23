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سياسية

2018/07/23

2018/07/23


مطالبات بانتخاب مباشر للولاة والمعتمدين وإلغاء الدوائر الجغرافية



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أعلنت كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة القومي انضمام حزب مؤتمر البجا برئاسة موسى محمد أحمد للكتلة، بينما طالبت بسلسلة من التعديلات في قانون الانتخابات.
وقال عيسى مصطفى محمد، رئيس الكتلة، في تصريح لـ(اليوم التالي)، بضرورة إدخال تعديلات في قانون الانتخابات تكفل انتخاب كل من الوالي والمعتمد في جميع السودان، مباشرةً من الشعب، وإلغاء الدوائر الجغرافية، بجانب أن يكون المجلس الوطني بالانتخاب النسبي عن طريق القوائم الحزبية بنسبة (30) في المائة للمرأة، وأشار إلى أن الكتلة تجري مزيداً من الاتصالات مع كل القوى السياسية في السودان لمزيد من التنسيق والتحالف.

الخرطوم – رندا عبد الله
صحيفة اليوم التالي

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