بالصورة.. الحسناء السودانية “لوشي” تعود لخطف الأضواء بسيلفي مع شقيقتها

عادت الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك للظهور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب وتحديداً منذ نهائي كأس العالم والذي ضاعف من شهرتها داخل مواقع التواصل الاجتماعي التي ظلت تهتم بأخبارها وصورها بشكل مبالغ فيه.
نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان ظهرت في صورة سيلفي التقطتها مع شقيقتها, ووجدت اللقطة حظها من المتداول داخل صفحات وقروبات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد شهدت التعليقات المصاحبة للصورة انقسام بين المعلقين فمنهم من يرى أن لوشي تستحق كل الضجة والهالة الإعلامية المصنوعة لها ومنهم من يرى أن مواقع التواصل الاجتماعي منحتها أكثر مما تستحق على حساب نجمات يجدن إهمال غير مبرر.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
عزالدين وديدي
2018/07/23 at 4:43 م (UTC 3) رابط التعليق
سفور وتبرج ميلة ومميلة اين ولي امرها من هذه الصورة السافرة واين الوازع الديني واين والدتها الا يوجد من يزجرها وانت يا ناس النيلين ما الفائدة من نشر مثل هذه الصور