علي محمود: البرلمان في إجازة ولا يمكن إتخاذ قرار بشأن غلاء الأسعار

أعلن وزير المالية الأسبق، رئيس اللجنة الإقتصادية في البرلمان، علي محمود عبدالرسول، عن تحركات تقودها لجنته مع الجهاز التنفيذي لوضع تدابير تخفف من الأثر السالب لتدهور الإقتصاد، وقال إن البرلمان في إجازة ولا يمكن إتخاذ أي قرار بشأن تراجع الجنيه والزيادات التي طرأت على الخبز والسلع .
وأعتبر محمود أن سبب التدهور المريع في الإقتصاد السوداني يعود الى عوامل خارجة عن الإرادة دون أن يوضح طبيعة هذه العوامل .
وشدد المسؤول البرلماني، وبحسب صحيفة الأخبار، إن لجنته في تواصل مستمر مع الحهاز التنفيذي وقال إنه سيتابع مع وزارات المالية، التجارة، والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة التدابير اللأزمة لتخفيف أثار التراجع الإقتصادي .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
m.rashid
2018/07/23 at 4:47 م (UTC 3) رابط التعليق
بالله عليكم هل هذا كلام وزير مالية ؟؟؟ وهل الإختلاس والتجنيب والإستيلاء على القروض والتهريب والمتاجرة في الدولار عوامل خارجة عن الإرادة ؟؟؟