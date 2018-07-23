البشير يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري

تلقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رسالة خطية من رئيس جمهورية مصر العربية المشير عبد الفتاح السيسي أشاد فيها بالمحادثات الإيجابية التي أجراها مع سيادته خلال زيارته للبلاد الخميس الماضي، وقال إنها جرت في جوٍ من الود والتفاهم حول القضايا الثنائية والإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس المصري في رسالته العلاقات التاريخية ذات الجذور الوطيدة والممتدة التي تربط البلدين، وأعرب عن تطلعه للمزيد من دعمها وتطويرها في كافة المجالات من أجل رخاء وتقدم البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب الرئيس السيسي في رسالته عن خالص شكره وتقديره لحسن الاستقبال والضيافة اللذين أحيط بهما خلال الزيارة، متمنياً دوام الصحة والتوفيق لرئيس الجمهورية، وللشعب السوداني المزيد من الرقي والازدهار .
سونا.