عجب الفيا: الإعلام يمثل خط دفاع الدولة

قال المهندس أحمد عجب الفيا والي غرب كردفان رئيس المؤتمر الوطني إن الإعلام منظومة عمل متكاملة تمثل خط الدفاع الأول عن الحزب والدولة
جاء ذلك لدى مخاطبته ختام الدورة التدريبية للإعلاميين بولاية غرب كردفان بقاعة المؤتمرات بأمانة المؤتمر الوطني والتي نظمها قطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب و التي جاءت تحت شعار( بالإعلام نقود المجتمع) .
ودعا عجب الفيا إعلاميي الولاية للسعي من أجل تغيير الصورة النمطية للولاية وعكس الجانب الإيجابي في كافة وسائل الإعلام، مبينا أن غرب كردفان ذات موارد تحتاج لعرضها على المستثمرين مؤكدا سعيه لتحقيق النداءات التي أطلقها وأن المرحلة المقبلة هي للإنتاج مشيدا بالدورة التدريبية وبقطاع الإعلام وسعيه الدؤوب لتطوير الخطاب الإعلامي بالولاية.
إلى ذلك قال المهندس إبراهيم محمد أحمد شمر نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية إن الدورة التدريبية حققت نتائجها وأنها جاءت لمواكبة متغيرات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية التدريب لصقل الكاتب الصحفي بالمعرفة ومستجدات العصر ، داعيا الإعلاميين لتطبيق ما نالوه في الدورة على أرض الواقع، وأشاد بقطاع الإعلام والمجتمع لاهتمامه بالتطوير والمواكبة.
فيما أكد رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب بالولاية الأستاذ الباشا محمد الباشا أن برنامج التدريب الذي نفذ جاء بهدف تطوير الخطاب الإعلامي بالولاية ومواكبته للأساليب الصحفية الجديدة مبينا أن التدريب والتطوير هو من أولى اهتماماته، مؤكدا الالتزام بتنفيذ دورات تدريبية لكل المؤسسات التنفيذية والسياسية معلنا عن قيام دورة الإعلام التنموي في وقت قريب . .
إلى ذلك أشار رئيس قطاع الإعلام والمجتمع بالمؤتمر الوطني بالولاية دكتور أبوالعز حسن إبراهيم إلى قيمة المادة العلمية التي قدمها المدربون والتفاعل الإيجابي من قبل المتدربين مؤكدا أن المرحلة القادمة تقتضي التطور والمواكبة وأن أمانة التدريب ستنفذ في مقبل الأيام عددا من الدورات التدريبية للإعلاميين من أجل صنع إعلام حديث يواكب تطورات الحزب، مطالبا بتوفير معينات العمل لإعلاميي المحليات.
سونا.