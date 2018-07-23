محكمة الفساد تخاطب مدير شرطة جمارك المطار للإفادة حول مبالغ السفر المسموح بها

مر قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، بمخاطبة مدير شرطة الجمارك بمطار الخرطوم لمدهم بالإفادة حول المبلغ المسموح للمسافر والخروج به من البلاد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠م.
وقررت المحكمة التي يترأسها القاضي ياسر بخيت، انتداب أحد المسؤولين لسماع أقواله كشاهد دفاع في قضية محاكمة متهم وآخر نظامي بتهريب (4) سبائك ذهب للخارج. في سياق متصل استمعت المحكمة إلى شاهد دفاع يعمل تاجرا، وأفاد أن المتهم الأول صديقه وأنه قابله قبل سفره بيوم وقام بتسليمه مبلغ(5) آلاف دولار عبارة عن مديونية تخصه في دبي، فيما تقدم ممثل الدفاع بطلب إلى المحكمة بمخاطبة جمارك المطار بإحضار إفادة حول الحد المسموح لحمل المبالغ، واعترض ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، على الطلب، وأضاف أن هناك لوائح وقوانين توضح الحد المسموح والإفصاح عن المال الذي يحمله المسافر.
صحيفة السوداني.