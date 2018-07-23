تدشين كهرباء المنازل بالطاقة الشمسية بكردفان

دشنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، مشروع الطاقة الشمسية المنزلية بولاية غرب كرفان، ويستهف المشروع إدخال نظام الطاقة الشمسية بعدد مليون ومائة ألف نظام طاقة شمسية منزلية حتى عام 2031م، بهدف توفير التيار الكهربائي للمناطق البعيدة من الشبكة، ثم تمليك المواطنين الأنظمة بنظام الأقساط.
وأكد نائب الوالي ووزير التخطيط العمراني، عبد العظيم أحمد رحمة، أهمية المشروع بالولاية خاصة للمناطق البعيدة من الشبكة، لدوره الفعال في تطوير العمل بالقرى والأرياف في كل قطاعات الإنتاج، معلناً في تصريح صحفي أمس، عن إنشاء إدارة كاملة للطاقة البديلة لمتابعة العمل وتنوير المواطنين بالمشروع .
وقال نائب المدير العام لشركة توزيع الكهرباء، المنزول إبراهيم ، إن المشروع وجد قابلية كبيرة من قبل المواطنين وكل القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية لفوائده، وزاد أن هناك 12 محلية تنتظر تقديم الخدمة لها، موضحاً أن هناك طريقتين لتمليك الوحدات، الأولى بالتملك المباشر للمواطن وبسعر أقل من سعر السوق، أوعبر تمويل عبر مصرف الادخار للتنمية الاجتماعية بالأقساط. وأضاف : الوحدات صممت بمواصفات مميزة تسمح لكافة شرائح المجتمع الوصول إليها، حيث إن أصغر وحدة بطاقة (100) واط، وهي تشغل تلفاز وعدد من اللمبات ورسيفر وشاحن للجوال بالإضافة لوحدات أكبر، مشيراً إلى أن الشركة تبدي الاستعداد لتقديم دراسات خاصة لأي جهة تبدي رغبتها لإدخال الخدمة.
صحيفة السوداني.