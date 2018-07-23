بيونغ يانغ لشعبها: شدوا الحزام تحسبا

طالبت وسائل إعلام كورية شمالية المواطنين بالاستعداد لـ”شد الحزام”، في ظل دلالات على جمود مباحثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم أن صحيفة رودونغ سينمون الرسمية الناطقة باسم حزب العمال الكوري الحاكم في العاصمة بيونغ يانغ ذكرت المواطنين بالفترة الصعبة التي شهدتها البلاد خلال المسيرة الشاقة في تسعينيات القرن الماضي عندما عانت البلاد من فقر شديد ومجاعة في أعقاب انهيار الاشتراكية في روسيا وأوروبا الشرقية.
وأضافت الصحيفة “حتى إذا اضطررنا لقضاء فترة طويلة وسط العواصف الثلجية ونحن نشد الأحزمة فسوف نصل مباشرة إلى طريق الشعب وإلى طريق الاشتراكية”.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد المخاوف بشأن مباحثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فالتقدم البطيء يلقي بظلاله على فرص إلغاء فورى للعقوبات، وهو ربما ما كانت تأمل بيونغ يانغ تحقيقه لتعزيز اقتصادها الهزيل مقابل التخلي عن الأسلحة النووية.
وقال مراقبون إن الدعوة الحكومية لشد الحزام ربما تهدف إلى تقليل توقعات المواطنين التي ارتفع سقفها منذ القمم التي جمعت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
المصدر : الجزيرة