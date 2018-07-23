خطة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء الدوليين

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، عن بدء تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء الدوليين للعام (2018 -2019)، في وقت أكدت فيه تقدم السودان الإيجابي في هذا الملف.
وقال د. إسماعيل عمر تيراب نائب رئيس اللجنة في تصريح لـ(smc) إن المحيط العالمي والدولي اعترف بدور السودان المحوري في عمليات مكافحة التهريب والإتجار بالبشر، مشيراً إلى استضافة الخرطوم الإسبوع الماضي مؤتمراً للجان الوطنية لدول القرن الأفريقي الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً إلتزام السودان بكافة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بمكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
وأضاف تيراب أن جهود السودان في عمليات المكافحة جهد مهم، مبيناً أن موافقة الاتحاد الأوربي على إقامة مركز بالخرطوم لعمليات مكافحة الإتجار بالبشر يختص بشمال أفريقيا والشرق الأوسط دليل على تقدم السودان في هذا الملف.
الخرطوم (smc)