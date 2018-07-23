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سياسية

2018/07/23

2018/07/23


شمال دارفور: مصادرة كميات من الأسلحة خلال المرحلة الثانية للحملة



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كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن ضبط ومصادرة القوات المشتركة لكميات كبيرة من الأسلحة غير المقننة خلال المرحلة الثانية لحملة جمع الأسلحة التي انتظمت الولاية الأسبوع الماضي.

وأكد الشريف محمد عباد والي شمال دارفور لـ(smc) أن جمع السلاح العشوائي من أيدي المواطنين وحصره على القوات النظامية هدف إستراتيجي لحكومة الولايه، لافتاً إلى أن حملة جمع الأسلحة التي بدأت منذ أواخر العام الماضي أسهمت بشكل كبير في انخفاض مستوى الجريمة والبلاغات وانسياب حركة المواطنين بشكل طبيعي بين المحليات.

وأعلن عباد خلو ولاية شمال دارفور من أي وجود للتمرد مؤكداً مواصلة جهودهم في بسط هيبة الدولة ومحاربة المظاهر السالبة والمحافظة على أمن واستقرار المواطنين.

الفاشر (smc)

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