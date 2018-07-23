إدارة الحدود: السلام بجنوب السودان سيحقق المزيد من الإستقرار بالحدود

أكدت الإدارة العامة للحدود بقوات الشرطة، أن تحقيق السلام بدولة جنوب السودان سيخفف عبئاً كبيراً ويسهم في خلق مزيد من الأمن والإستقرار بالحدود، في وقت كشفت فيه عن تنسيق مع الإدارات الأخرى من القوات النظامية لمكافحة جرائم الحدود.
وقال اللواء شرطة حقوقي محمود قسم السيد محمود مدير الإدارة في تصريح لـ(smc) إن السودان تربطه مساحات حدودية مع دول الجوار تقدر بأكثر من (7) آلاف كيلو، مشيراً إلى أن الملف يحتاج إلى تضافر جهود وإهتمام وتعاون كبيرين، مبيناً أن الإستقرار بدول الجوار يسهم في خلق مزيد من الأمن والإستقرار بالداخل.
وكشف محمود عن وجود شركاء وفق منظومة واحدة في إدارة الحدود من الأجهزة النظامية الأخرى ذات الصلة لمكافحة الجرائم خاصة الهجرة غير الشرعية، المخدرات، التسلل والتهريب، بالإضافة إلى وجود تنسيق محكم مع الشركاء في الولايات لتنظيم عملية دخول اللاجئين للبلاد.
الخرطوم (smc)