الكهرباء: توفير الكهرباء للمطاحن أولوية

أكدت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إعطاء اولوية خاصة في توفير الكهرباء لمطاحن الدقيق بالبلاد .
وأفادت الوزارة فى تصريح لوكالة السودان للانباء انه في حالة اضطرارها لخفض الاحمال للحفاظ علي استقرار الشبكة تقلل ساعات خفض احمال المطاحن لاقل حد ممكن.
من جهته دعا بدر الدين الجلال الامين العام لاتحاد المخابز الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تواجة عمليات الطحن في المطاحن العاملة بولاية الخرطوم والبالغة (42) مطحنا لتغطية احتياجات الولاية من الدقيق والتى تبلغ 45 ألف جوال يوميا.
وأكد مجددا أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر من المطاحن جعل المطاحن تعمل بنسبة 60% من طاقتها مما تسبب في الازمة المحدودة من الخبز.
واشار الجلال الي ضرورة زيادة كميات الجازولين للمولدات بالمطاحن لمقابلة الفجوة الحالية حتى تباشر عملها بعد توقف التيار الكهربائي .
ونفى وجود أي اتجاه لزيادة أسعار حصص الدقيق محذرا أصحاب المطاحن من استغلال الوضع الراهن وانفلات الأسعار .
سونا