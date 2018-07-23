الوطني يؤكد على تبادل السلطة بـ”طريقة هادئة”

أكد نائب رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني القومي، محمد بشير عبدالهادي، اهتمام حزبه بالحوار بغرض جمع الناس على كلمة سواء وتبادل الآراء والسلطة بطريقة هادئة، وأن الحوار فتح النقاش حول بناء مستقبل البلاد.
وقال عبدالهادي لدى مخاطبته بالجنينة دورة الانعقاد التاسعة لمجلس شورى الوطني بغرب دارفور، إن الحزب رفع شعار الإصلاح السياسي والتنفيذي والاجتماعي، حتى يتمكن من الإصلاح في عضويته ومن معها في الحوار الوطني والمجتمعي من القوى السياسية كافة للمضي على طريق الشورى والمؤسسية والحوار.
وأوضح أن الحوار كان قد فتح فرصة للنقاش والتفاوض حول عدد من المحاور في بناء مستقبل السودان، شاركت فيه قطاعات واسعة بهدف الالتقاء في خدمة السودان وإنسانه وتنميته تنمية شاملة.
وفي السياق أكد رئيس المؤتمر الوطني بغرب دارفور، حسين ياسين حمد، أن الولاية تشهد مستوى من الأمن والاستقرار يمكنها من تقديم الخدمات التنموية لتعويض ما دمرته الحرب التزاماً باستكمال النهضة.
وأشار إلى أن الولاية وقعت على عدد من المشروعات التنموية بمبلغ يفوق الـ500 مليون جنيه.
شبكة الشروق