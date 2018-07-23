“الإعلام” تدشِّن فيلمين حول التعايش الديني والهجرة غير الشرعية

دشنت وزارة الإعلام فيلمين، أحدهما حول التعايش الديني، والآخر حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكد وكيل الوزارة، ياسر خضر، كفالة القانون والدستور السوداني ورعايته للحريات الدينية في السودان، وأن التعايش الديني ثقافة سائدة في المجتمع.
وأشار خضر خلال احتفالية التدشين، يوم الإثنين، إلى أهمية المادة البصرية في التأثير وإيضاح الحقائق، لافتاً إلى أن الوزارة أنتجت فيلماً عن السلام في دارفور وجد تأثيرياً في المجتمعات الغربية، وعكس كثيراً من الحقائق حول السلام في دارفور.
وقال إن قضية دارفور روجت لها دوائر ذات أجندات استخدمت فيها الإعلام بذكاء، في حين عجز الإعلام الوطني عن الدفاع عن القضية،
ودعا المؤسسات الإعلامية، لا سيما المعنية بإنتاج الصورة البصرية، إلى الإسهام في عكس الحقائق حول التعايش الديني في السودان، وجهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن الوزراة تعكف على الاستفادة من الإرث الواسع الذي تزخر به مكتبة الإذاعة والتلفزيون القومي وإنقاذه من الضياع.
شبكة الشروق