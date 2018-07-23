مسؤول أمني يعزو ارتفاع أسعار الدولار لمقابلة نفقات الحج الخاص

عزا مسؤول بالأمن الاقتصادي، ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال اليومين الماضيين، لشراء وكالات الحج والعمرة لكميات كبيرة من العملات الأجنبية من السوق الموازية لمقابلة احتياجات حجاج النفقة الخاصة والبالغ عددهم 9 آلاف حاج.
وأعلن المسؤول الأمني، يوم الأحد، وفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن البدء في اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع بنك السودان المركزي والاتحاد السوداني لأصحاب وكالات السفر والسياحة، لتوفير احتياجات حجاج النفقة الخاصة من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
وسجل سعر الجنيه السوداني، الأحد انخفاضاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي، إذ انخفضت قيمة الجنيه لتبلغ 47 جنيهاً للشراء مقابل 46.5 للبيع، للدولار الواحد.
وحدد بنك السودان المركزي يوم الأحد السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني بـ28.1480 جنيهاً، ويبلغ أعلى سعر 29.2739 جنيهاً، وأدناه 27.0221 جنيهاً. ووفق المركزي فإن سعر الشراء الرسمي بلغ 17.95، فيما يبلغ سعر البيع 18.04 جنيهاً.
اس ام سي