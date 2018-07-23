البشير: أجريت عملية تغيير “ركبة” بالسودان وأستطيع “أن أعرض على المنصة الآن

بعث الرئيس السوداني عمر البشير تحذير شديد اللهجة لجهات خارجية من مغبة التدخل في شؤون السودان،وقال خلال مخاطبته حفل تدشين توزيع آليات الخريف بالعاصمة السودانية الخرطوم إنه إضطر لرفع الكرت الأصفر في مواجهة سفير إنتقد سياسات حكومته .
وأضاف البشير، أن أحد السفراء الأجانب إنتقد سياسات حكومته بالصرف على الوزارات السيادية وعدم الصرف على الصحة والتعليم، وإعتبره تدخل في الشأن الداخلي “رفعت له الكرت الأصفر وإذا تمادى كنت سأرفع له الكرت الأحمر”.
وقال البشير : إن “حكومته لا تمن على الشعب السودانى كما يدعي البعض بل “نحن خدام وعمال للشعب السوداني ونقيف ونرفع التمام له”.
ودعا إلى ضرورة توطين العلاج بالداخل وأن يكون السودان قبلة لمن يطلب العلاج، مشيراً إلى أن “أنجح الأطباء على مستوى العالم سودانيين”. وتعهد بجلب المعدات الطبية اللازمة، ووجه القمسيون الطبي بعدم تحرير أي توصية للمرضى للعلاج بالخارج والنزول إلى رغبات المرضى “إلا في حال تشخيص طبي حقيقي يتطلب ذلك”.
وتفاخر البشير بإجراء عمليات تبديل “ركبه داخل السودان”.
قائلاً “أنا الآن إستطيع أن أعرض على المنصة” .
وطالب بإلزام القطاع الخاص بتوفير بطاقات التأمين الصحي لمخدميهم .
كما أكد البشير إيواء بلاده لـ”كل أجنبي يطلب الأمن والغذاء”، لافتاً إلى أنه رغم المؤامرات على السودان إلا أن حكومته حافظت على الأمن والإستقرار .
وقال وزير الصحة بحر ادريس ابوقردة إن الوزارة تسير برؤي واضحة نحو تحقيق أهدافها عبر تنفيذ توصيات الحوار الوطني وإصلاح الدولة فيما يلي العمل الصحي بالبلاد.
وتعهد وزير الصحة بتوفير كافة المطلوبات الصحية لكافة الولايات وتخفيف أعباء المعيشة عبر توفير العلاج المجاني وخفض أسعار الدواء من خلال سياسات الصندوق القومي للامدادات الطبية.
ودعا سيادته الولاة إلى توظيف معينات خريف للعام 2018 م بصورة فاعلة تعود على صحة المواطن واستقراره.
يذكر أن معينات خريف العام 2018 م تشمل معينات مكافحة نواقل المرض وعيادات طوارئ وأدوية ومستهلكات طبية ومعينات لجودة المياه وسلامة الأغذية واصحاح البيئة وصحة الأم والطفل وعربات إسعاف وبنك للدم وثلاجات للحفاظ على الامصال بتكلفة كلية بلغت أكثر من 476 مليون جنيه ساهمت فيها الحكومة بنسبة 90% والباقي مساهمة شركاء الصحة.
الخرطوم (كوش نيوز)