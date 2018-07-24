تهاني تثمن جهود مؤسسة تقانة المعلومات

ثمنت الدكتورة تهاني عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات، الجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات طيلة الفترة الماضية ، مشيرة إلى أنه وضمن الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ناقشنا من خلال ورشة تفاكرية تقويمية تقيمية لأداء المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات التي تم إنشاؤها عام 2002م، كل الجهود التي بذلت وكيفية وضع استراتيجية للمواكبة والتحديث ، مشيرة إلى مشروعاتها الهادفة خلال الفترة الماضية والتي من أهمها محو الأمية التقنية وتدريب الشباب و الإعلامين وإنشاء مراكز للشباب بمختلف ولايات البلاد بالإضافة إلى تنظيم الجائزة السودانية لتقانة المعلومات، كل هذه المشروعات والبرامج كان لها دور فاعل ومؤثر وسط الفئات التي تم استهدافها بهذه الخطط.
جاء ذلك لدى مخاطبتها الإثنين ببرج الاتصالات ورشة (تقييم وتطوير المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات ) والتي جاءت برعاية وزيرة الاتصالات وإشراف محمود أحمد محمد موسى رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني وبمشاركة عدد من المهتمين، وقالت إن الورشة تسهم في تقييم وتجويد عمل المؤسسة وتحديث الأهداف الاستراتيجية من خلال دورة الاتحاد الوطني للشباب السوداني الحالية التي تأتي المؤسسة الشبابية تحت رعايته .
محمود ود أحمد رئيس الاتحاد الوطني للشباب السودان قال إن تشريف وزيرة الاتصالات رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسة الشبابية دكتورة تهاني عطية ووزير الدولة بالاتصالات يؤكد دور المؤسسة المهم كمشروع قومي لمحو الأمية التقنية بجميع أنحاء البلاد ، مشيراً إلى أن الورشة هدفت للوقوف على أنشطة المؤسسة من خلال مشروعاتها الكبيرة التي تم تنفيذها في الدورات التقنية المتقدمة والعادية بالولايات خاصة الصحفي الرقمي الأول والجائزة السنوية لتقانة المعلومات التي بدأت في العام 2017م ووجدت قبولا كبيرا ، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الورشة التقييمية هو العمل المشرك للخروج برؤية لاستشراف مرحلة جديدة من خلال التطوير المستمر الذي ليس له سقف محدد ، مؤكدأ أنه من ضمن أهداف المؤسسة هو بث التطوير وسط الشباب عبر التدريب المستمر .
وبشر ود أحمد الشباب بانطلاق الجائزة السودانية لتقانة المعلومات والتي يشرف عليها النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح والتي تستمر فعالياتها حتى نوفمبر القادم ويتم خلالها تقديم جوائز قيمة في مجالات الجائزة السبعة، والتي ستنشر قريبا في حفل تدشين الجائزة يحضره عدد من المهتمين ، مؤملا بأن تخرج الورشة بتوصيات تعين الخطى نحو واقع أفضل يلبي تطلعات وطموحات الشباب .
الخرطوم 23-7-2018م (سونا)