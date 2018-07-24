بالفيديو: الشاعر ود مسيخ يسخر من السودانيات بسبب رئيسة كرواتيا ويواجه غضبة عارمة من رواد التواصل

بسبب القصيدة التي كتبها متغزلاً في الرئيسة الكرواتية التي صارت نجمة مونديال روسيا 2018 وحضورها الطاغي في المدرجات والميديا العالمية .تعرض شاعر المسادير السوداني ود مسيخ لهجوم عنيف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بالانصرافي ، ووصفوا ما أقدم عليه من غزل في الرئيسة الكرواتية (بالهبل) .
وأشار بعض المتابعين إلى تعريضه بالمرأة السودانية مقارنة بجمال الرئيسة الكرواتية التي ما زالت تحافظ على جمالها رغم تجاوزها سن الخمسين – حسب الإشارة التي تضمنتها القصيدة – حيث وصف النساء السودانيات بعدم الرشاقة التي تتمتع بها حيث قال مخاطباً إياها (ما شربتي المديدة وبقيتي متل الباب) .
وفي السياق تناول البعض في هجومه على الشاعر بعض المواقف السياسية التي تعرض فيها المسلمون إلى البطش والقمع بكرواتيا في فترات مضت ، بينما تساءل الآخرون عن صمت الشاعر حيال الأزمات التي يمر بها الشعب السوداني مثل أزمة الخبز والمواصلات وغيرها ، مطالبين الشاعر بالتعبير عن قضايا الشعب بدلاً عن هذا الغزل الذي صاغه في الرئيسة الكرواتية.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو : الشاعر ود مسيخ يسخر من السودانيات بسبب رئيسة كرواتيا ويواجه غضبة عارمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي