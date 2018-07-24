استهل الشاب وصلته الاستعراضية بتحية للشعب السوداني مشيراً إلى المناظر الجميلة التي بدأ عليها المول الفخم بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وقال إننا سنستمتع عبر بث مباشر من داخل المول بالالعاب النارية والمناظر الجميلة حولهم.
واستعرض شاب سوداني عرف نفسه بأنه مجاهد الترابي – استعرض مهاراته في الرقص والغناء الغربي وذلك في مول دبي وسط رواد المول من كل الجنسيات العربية والأجنبية.
يذكر أن عدد من الشباب السودانيين كانوا برفقة مجاهد الترابي داخل المول حيث أخذ كل منهم توثيق زيارته إلى المول عبر هواتفهم الذكية عاكسين حالة البهجة والاستمتاع التي يعيشونها في المهجر بالخليج .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: ابن الترابي يستعرض مهاراته في الرقص والغناء بمول دبي الفخم