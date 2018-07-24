بالفيديو: الفنان حسين الصادق يتقبل عربون (ملاح نعيمية) كمقدم قيمة عداد إحياء حفلاته

كشف المذيع والمعلق الرياضي السوداني بقنوات (بي ان اسبورت) الرياضية بقطر سوار الدهب محمد علي – في مداعبة مع الفنان حسين الصادق كشف عن ولع وحب الفنان الشاب للوجبة السودانية البلدية (عصيدة بملاح نعيمية) حيث قال إن من يريد أن يستمتع بفن وغناء حسين الصادق عليه أن يدفع مع عربون قيمة إحياء حفلة (ملاح نعيمية) وبذلك سيضمن حفلاً مميزاً للفنان.
وفي السياق مدح سوار الذهب الفنان حسن الصادق واصفاً إياه بالدكتور ، موضحاً بأنه كريم ومتواضع ،حيث أظهر هذا السلوك من خلال مبادرته ودعوة نفسه لحضور الافطار بمنزله .
الفنان حسين الصادق الذي قام بزيارة لمنزل المذيع سوار الدهب وتناول الإفطار بمنزله رد تحية المذيع بأجمل منها حيث وصفه بالكرم الشديد وإنه مضياف و(أخو أخوان) .. وخلال الجلسة التي جمعتهما مع لفيف من الإخوة وزملاء الفنان قدم حسين الصادق المدحة النبوية (صل وسلم عليك يا نبينا ) عطر بها سماء الجلسة الأسرية.
الخرطوم (كوش نيوز)