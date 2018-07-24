مركب واحدة.. تحت عاصفة واحدة تحملنا جميعاً.. الفهم الذي فشل فيه الربيع العربي فكان ما كان

حوار البدايات وحوار الصوت والرائحة
أستاذ
> والعدو قال لنا
> علوم؟؟ أنتم خارج العالم
> أسلحة؟؟ أنتم خارج العالم
> ثروات؟؟ أنتم خارج العالم
> والمخطط سلاحه الأعظم الآن هو أن نشعر بالعجز.. واليأس
(2)
> وإعادة تشكيل (مخك) هي الأسلوب الأعظم
> وإعادة تشكيل مخك نماذجها هي
> أنت تصرخ.. مخلصاً.. تطلب الحرية..
> وجامعة الخرطوم القديمة/ السبعينات/ في قهوة النشاط حيث صحف الطلاب نقف
> ومن أمامنا مانشيت أحمر .. عن حرية القول
قال: أن تكون حراً في ما تقول لا يعني بالضرورة أنك مصيب في ما تقول
> وفي القهوة .. من خلفنا .. أمام مسرح الجامعة.. إعلان عن مسرحية (المغنية الصلعاء)
> والحديث .. لشرح الحرية هناك يقول
: الدولة تعطيك تصريحاً لشراء عربة سرعتها ثلاثمائة ميل في الساعة
> والدولة هذه ذاتها تعتقلك إن أنت أطلقت عربتك هذه بسرعة مئتي ميل في الساعة
> (المقدرة) إذن .. شيء .. و(استخدام) هذه المقدرة شيء آخر.. في قيادة العربة.. وفي الحرية
> ومسرحية المغنية الصلعاء يعيدينا إليها وإلى الزمان / وما يعنيه الزمان/ طبيب نفسي نلقاه في مناسبة
قال
: طلبت مني جهة رسمية إعادة تشكيل مجموعة من الشباب
قال: نظرت إليهم ثم رفضت
قال: قلت للجهة التي طلبت منا إعادة تشكيل الشباب هؤلاء.. هل تعلمون لماذا تصر الجيوش على (الحلاقة الصلعة) للمستجدين؟ قال لأن إعادة تشكيل النفس الإنسانية عمل مستحيل.. ما لم يبدأ بالحلاقة الكاملة للشعر
> قال: في الحديث النبوي إنه لما أسلم إعرابي قال له النبي (ألق عنك شعر الكفر)
> المغنية الصلعاء.. وفهم الحرية.. والتعامل مع الزمان / الستينات واليوم/ وحديث العدو عن أنه لا أسلحة عندنا ولا علوم.. الركام هذا كله نقرأه معاً.. لنذهب إلى نقطة واحدة هي
: محاربة العجز
> والعجز مصنوع.. مصنوع بدقة وعلى امتداد مائة عام
> ونحن على امتداد مائة عام نعجز عن محاربة العجز لأن بدايات الحرب عندنا.. خطأ
> ولأن عقولنا اكتملت إعادة تشكيلها بحيث نصبح أمة نائمة.. مقدرتها العقلية هي مقدرة النائم وما يصدر عنها الآن أفكارنا وسياساتنا و..و.. كلها أشياء هي ذاتها ما يطلقه النائم!!
> ومسبقاً الفهم/ فهم كثيرين لحديثنا هذا/ يذكرنا بقول أبي حنيفة
> أبوحنيفة قال
: عندي تلميذ املي عليه .. فيسمع غير ما يقال ويكتب غير ما يسمع.. ويقرأ غير ما كتب ويفهم غير ما قرأ
> كثيرون سوف يطيرون بصرخة هي أننا ندعو إلى (حلق الناس صلعة حتى يفهموا)
> بينما؟؟
(3)
> الحلق هو نوع من إعادة النظر والبداية من الصفر
> البداية من الصفر حين تصطدم بمنطق الاستحالة يعود العقل الصين التي بدأت من الصفر عام 1947 بينما العالم ينطلق بكل ما أنتجته الحرب من علوم.. وفي عشرين سنة بعد البداية الصحيحة الصين تقود العالم
> البداية من الصفر تعني إعادة النظر في
: معنى الحرية
: معنى الأحزاب
: معنى عقولنا وتصوراتنا للعالم والأشياء
> معنى ما صنعه تاريخنا في السنوات المائة الماضية
> ونموذج صغير يرسم ما نقول
> فأحدهم (كاتبة ظريفة) في موقع بالشبكة تكتب عن حنينها إلى
> طه حمدتو وبصات أبورجيلة وبرعي وجكسا والترام وبرامبيل السينما والباسطة وقهوة الزيبق ومسرحية العريس يصل غداً وبنطلون الشاليه.. وسجاير البنسون وسوق النسوان.. وعبود وتلفزيونات أم درمان وسهرات المسرح.. والعيشة بنص قرش والشية في الشاطئ.. والكلام داك .. و..
> لكن صاحبة الحنين تجهل تماماً ما كان ثمن هذا
> وبعض الكتابات الآن التي تذهب إلى المستقبل وليس الماضي تتحدث بلسان الماضي.. والثورة والمقاومة و..
> وتجهل تماماً أن كبسولات الدواء أصبحت محشوة بالخراب
> نبحث عن بدايات جديدة لأن الأمر الآن هو
مركب واحدة.. تحت عاصفة واحدة تحملنا جميعاً.. الفهم الذي فشل فيه الربيع العربي فكان ما كان
> ونعلم أننا نحدث نياماً.. يسمعون ما يسمعه النيام
> ويجيبون بما يجيب به النيام.. صوتاً وصورة
> أو .. بدقة أكثر.. صوتاً ورائحة
إسحق فضل الله
الانتباهة