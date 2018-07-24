تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يصور حال أزمة الرغيف التي تعيشها بعض مناطق العاصمة الخرطوم ، ويظهر في الفيديو مجموعة من الشباب وهم جلوساً بينما تأتي سيارة تعبر الطريق فيعترضها أحدهم ، وهنا يهجم الآخرون على السائق ويتهمونه بأنه قد صدمه ، وفي أثناء هذا الجدل يذهب صاحب العربية ليفتح السيارة ويأتي بكيس رغيف ويلقيه على وجه المصاب فيعود إلى الحياة من جديد .
ويأتي هذه المشهد الدرامي ليرسم حال الأزمة هذه الأيام وصعوبة الحصول على الرغيف في كثير من مناطق الخرطوم .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: شباب يترجمون أزمة الرغيف في عمل درامي تعبيراً عن المعاناة