جولة لـ(كوش نيوز) فى الأسواق لرصد أسعار الخضروات.. تعرف على سعر الطماطم

شهدت الخضراوات ارتفاعاً ملحوظاً فى الأسعار، وهو ما رصدته جولة لـ(كوش نيوز) فى عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم ، منها بحري ، توتي، وأم درمان ، والسوق العربي ، حيث يقول مصطفي عثمان تاجر بسوق الخضار بالسوق المركزي بحري ، إن أسواق الخضراوات شهدت ارتفاعاً ملحوظا منذ انتهاء الموسم الشتوي ، موضحاً أن أصحاب سيارات النقل رفعوا أسعار نقلهم للبضاعة من الولايات إلى المركز، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالة من الركود بعد أن اضطر تجار الجملة إلى زيادة أسعار جميع أصناف الخضراوات بلا استثناء، وهو ما سيتحمله المستهلك، وأضافت فاطمة علي، ربة منزل أن جميع السلع لم تسلم من الزيادة التى لا تقل عن (15) جنيه، حيث وصل سعر البطاطس (30) جنيها للكيلو، فيما يصل سعر كيلو الطماطم إلى (80) جنيه، وارتفع الخيار إلى (25) جنيهاً،ووصل القرع (27) جنيهاً للكيلو وسجل الأسود (25) جنيه للكيلو بالأضافة إلى أرتفاع البامية (35) جنيهاً وتابعت (فاطمة) قائلة الـ100 جنيه لا تكفى لشراء احتياجات المنزل من الخضار أو الفاكهة ليومين أو ثلاثة أيام على الأكثر دون لحوم أو فراخ أو أسماك”، مبينه أن الزيادة شملت أيضا المنتجات الغذائية بمحلات التجزئة، فعلبة الجبنة ربع كيلو وصل سعرها إلى (40) جنيهاً، أما من جانبه قال بدر الدين حامد أحد تجار الخضراوات بالسوق العربي “لا يوجد تفسير منطقى للزيادات التى شهدتها أسعار الخضراوات خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن السوق يشهد زيادات متفاوتة بين تاجر وآخر
احمد قسم السيد
الخرطوم(كوش نيوز)