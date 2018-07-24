السودان: منح السفير بدل سكن واحد مهما تعددت زوجاته.. ترحيل السيارات المرسيدس فوراً للبلاد

أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، الإثنين ، قراراً جمهوريا بإنفاذ هيكلة التمثيل الخارجي وفقا ً لقرار رئيس الجمهورية رقم “298” لسنة 2018م ، تضمن العديد من الإجراءات الإضافية الخاصة بتعيين السفراء ، والتمديد لبعضهم. وألزام القرار الجمهوري وزارة الخارجية برفع ترشيحات سفراء البلاد لرئيس الجمهورية لاختيار ما يراه مناسبا ، وأن ترفع وزارة شؤون رئاسة الجمهورية تصوراً محدداً لكيفية اختيار سفراء السودان بالخارج تأسيساً على توصيات وزارة الخارجية ” 3 سفراء لكل منصب سفير “.
وأرجأ القرار الجمهوري إغلاق سفارتي السودان في كل من إيرلندا والنمسا لمدة عام فقط شريطة أن تكون بعثة الرجل الواحد ” سفير فقط” ، وإلغاء الملحقية القانونية بسفارة البلاد في المملكة المغربية . وتضمن القرار التمديد لسفير البلاد السيد عمر دهب بنيويورك لاستمرار جهوده وكذلك التمديد لسفير البلاد بالقاهرة السيد عبد المحمود عبد الحليم لأدائهما المتميز، بجانب الموافقة على ترشيح السفير الصادق بخيت سفيراً للسودان لدى إثيوبيا .
ونص القرار على الالتزام بمنح السفير بدل سكن واحد فقط مهما تعددت زوجاته والالتزام بتخصيص عربة ماركة مارسيدس واحدة فقط للسفير رئيس البعثة وأيلولة كافة السيارات ماركة مارسيدس لرئاسة الجمهورية وترحيلها فوراً للبلاد .
كما تضمن القرار الجمهوري إلغاء إجراءات المعاينة لوظائف الخبرات التي سبق وأن أعلنت عنها للوظائف الوسيطة والقيادية منعاً للترهل الوظيفي بعد إعادة كوادر الوزارة من الخارج ، بجانب أن تتولى سفارات البلاد ضمان حسن توظيف بدل السكن الممنوح للدبلوماسيين فيها لإسكانهم في مواقع تناسب مخصصاتهم في بدل السكن وعدم السماح بأن يتجه بعضهم للسكن في مناطق شعبية تقل عن جملة هذه المخصصات.
الخرطوم 23-7-2018م (سونا)