منشور “فارغ” لـ(أبو تريكة) يحصد آلاف الإعجابات .. ما حكايته؟

نشر نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة، منشورا فارغا على صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، ليحصد عشرات الآلاف من الإعجابات.
وحاز المنشور الفارغ لـ”أبو تريكة” على نحو 160 ألف إعجاب، و19 ألف مشارك، و21 ألف تعليق، بعد خمس ساعات فقط على نشره.
وقال مغردون إن “الشعبية الكبيرة التي يحظى بها نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تدفع عشاقه إلى الإعجاب بكل ما ينشره، حتى لو كان منشورا فارغا”.
وتندر ناشطون مصريون بتعليقات طريفة على منشور أبو تريكة، قائلين إنه “حمل كلاما ثمينا”، وإنه من “أروع المنشورات التي قرأوها”.
وفي وقت لاحق، أوضح أبو تريكة أن المنشور الفارغ كان من المفترض أن يحتوي على صورة، إلا أنه لا يعلم لماذا لم تظهر.
وعلق: “البوست كان فيه صورة مش عارف راحت فين ????”.
عربي 21