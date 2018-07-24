3 حيل لمعرفة إذا ما حظرك أحد الأصدقاء على فيسبوك

في بعض الأحيان قد يشعر المستخدم أنه قد تم حظره من قبل بعض الأصدقاء وهو الأمر الذي يجعله في حيرة حول ما إذا تم حظره أو أن الصديق قام بتعطيل حسابه، وفيما يلي نعرض مجموعة من الحيل للتأكد من ذلك كما يلي:
– ابحث عن ملفاتهم الشخصية
يمكن التحقق مما إذا كان أحد الأشخاص قد قام بحظرك من خلال البحث عن اسمه في شريط البحث على فيسبوك، حيث ستظهر عدد من الحسابات التي تحمل نفس الاسم، وفي حالة حظر الحساب سيظهر من ضمنهم، إلا أنه لن يكون مفعلاً، ولن يكون قابلاً للضغط عليه.
– التحقق عبر صفحة أحد الأصدقاء
يمكن كذلك التحقق من ذلك من خلال زيارة أحد الأصدقاء المشتركين والدخول إلى صفحة الأصدقاء الخاصين به، ثم البحث عن هذا الشخص، فإذا لم يظهر حسابه لدى هذا الشخص، فهذا يعنى أنه تم حظرك.
– حاول البحث عنه على جوجل
يمكن البحث عن هذا الصديق عبر جوجل من خلال كتابة اسمه مرفقاً بكلمة فيسبوك، لتظهر جميع الحسابات التي تحمل هذا الاسم، فإذا ضغط المستخدم على هذا الاسم ولم يظهر الحساب، فهذا يعنى أنه تم حظر المستخدم.
صحيفة المواطن