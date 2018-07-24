سالم: الجهود ماضية في إعداد وتعديل مشروعات القوانين

قال وزير العدل، محمد أحمد سالم، إن هنالك تعاوناً وتنسيقاً بين وزارته ونقابة المحامين في كافة المجالات القانونية، مشيراً إلى الجهود الماضية في إعداد وتعديل عدد من مشروعات القوانين.
وأعرب سالم خلال لقائه الإثنين رئيس نقابة المحامين، عثمان محمد الشريف، وأعضاء النقابة، عن أمله أن يتوسع هذا التعاون بما يحقق أهداف المنظومة القانونية بأكملها، مؤكداً أن شريحة المحامين تمثل جزءاً مهماً وأصيلاً في قطاع العدالة لإرساء دعائم حكم القانون ورد الحقوق.
وشدد على ضرورة تعزيز وضع حقوق الإنسان بالبلاد، بالتعاون والتنسيق مع نقابة المحامين وكافة الأجهزة ذات الصلة، مؤمناً على الاستفادة من الإمكانات والخبرات والتعاون المستمر بين المؤسسات العدلية تحقيقاً للعدالة.
من جانبه أكد نقيب المحامين، عثمان محمد الشريف، أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات وتطوير التعاون بين الوزارة ونقابة المحامين.
وقدم الشريف شرحاً عن الجهود التي قامت بها النقابة خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقة بين المؤسستين واستمراريتها في سبيل تقديم خدمة عدلية متميزة لإرساء دعائم العدل أمام ساحات القضاء وكافة الساحات القانونية والدستورية.
شبكة الشروق