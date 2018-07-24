قصة فتاة أصبحت مليونيرة لمدة 10 دقائق فقط: لم يبق في حسابها سوى 63 دولارا

استلمت امرأة تقيم في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، عن طريق الخطأ، حوالة مالية مقدارها مليون دولار.
وتفيد Boston Globe، بأن إيلين فليمينج (26 عاما) تلقت، في 18 يوليو الجاري، تنبيها من موظف شركة TD Ameritrade، حيث تمتلك حسابا هناك، يبلغها فيه عن تحويل مالي إلى رصيدها. وعندما فتحت تطبيق الهاتف، فوجئت بدخول أكثر من مليون دولار إلى حسابها.
وبعد أن تحدثت مع والدتها عن المفاجأة «السعيدة»، اتصلت الفتاة «المحظوظة» بالشركة وأخبرت المعنيين بالخطأ، فأبلغوها بدورهم أن المبلغ كان يجب أن يحول لامرأة بنفس الاسم واللقب، تعيش في ولاية فلوريدا. لذلك، تم سحب النقود من حساب فليمينج وتحويلها إلى صاحبته، وفي النتيجة لم يبق في حساب فليمينج سوى 63 دولارا.
وفي حديثها لـ Boston Globe، حسبما نقل عنها «روسيا اليوم»، اعترفت فليمينج بأنها أرادت الاحتفاظ بالمال سرا، حيث كان بإمكانها ترك العمل وتسديد جميع ديونها للجامعة، وقالت: «يجب اغتنام أي فرصة تسنح لك. لكن هذه الفرصة كما يبدو كانت ستقودني إلى السجن، مع أنها لا تساوي ذلك».
وكتبت فليمينج في شبكة تويتر مازحة: «رجاء لا تنسوا أن تكتبوا في سجل الوفيات.. إيلين فليمينج كانت مليونيرة في لحظة ما».
المصري لايت